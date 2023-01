Un 2023 da incubo, quello del Milan e di Stefano Pioli, che in due settimane sono usciti dalla Coppa Italia, hanno perso la Supercoppa contro l'Inter, hanno detto addio allo Scudetto e ora sono a serio rischio Champions League.: una vittoria, quella contro la Salernitana nella prima del nuovo anno, due pareggi, contro Roma e Lecce e ben quattro sconfitte contro Lazio e Sassuolo in campionato, contro l'Inter a Riyad e contro il Torino in Coppa Italia.. Anche contro la squadra di Dionisi il Milan è sembrato spaccato in due, senza equilibrio, senza idee, con una condizione fisica scadente.. Era dal 6 aprile 1997 (1-6) contro la Juventus che il Milan non subiva almeno 5 gol in un match casalingo di Serie A.