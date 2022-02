Theo Hernandez e il Milan, avanti insieme. Il forte terzino francese ha mantenuto la parola data alla società, un segnale di coerenza e affetto nei confronti di un club che gli ha dato grande fiducia fin dai suoi primi giorni a Milanello. Il rinnovo del contratto è cosa fatta, manca solo l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì prossimo. Con buona pace di Chelsea e Psg che si erano attivati nei mesi scorsi con proposte molto allettanti sia dal punto di vista economico che tecnico.



I DETTAGLI DELL'ACCORDO - Un segnale di forza quello del club rossonero. E una nuova linea anche per il futuro considerando che anche Bennacer e Leao sono molto vicini a estendere i rispettivi contratti. Theo Hernandez è già un top player nel ruolo di terzino sinistro e vuole crescere ancora con il Diavolo. L'accordo è stato raggiunto su un quinquennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Per i tifosi rossoneri non resta che far partite il conto alla rovescia, l'attesa sta per terminare.