Daichi Kamada non ci ha pensato due volte per dire si al Milan. Il primo incontro in sede tra l’intermediario e i due direttori, Massara e Maldini, risale a fine gennaio. Perché per provare un colpo di qualità ed esperienza a zero bisogna giocare d’anticipo.- Ora si entra nel vivo di una partita dove il Milan parte con due gol di vantaggio: il primo è sul gradimento del giocatore che preferirebbe il Diavolo al Napoli. Il secondo, ben più importante, riguarda l’accordo raggiunto in linea di massima su- Il tempo é sempre un fattore fondamentale nelle trattative per i giocatori a parametro zero.: la sensazione è che il club rossonero debba terminare le proprie valutazioni tecnico, tattiche e progettuali nel giro di un mese se non vuole bruciare la pole che ha guadagnato dopo diversi incontri con i rappresentanti del jolly offensivo giapponese. Daichi é un’opportunità che stuzzica in parecchi anche all’estero: Benfica, Borussia Dortmund, Newcastle e Liverpool hanno già avviato i primi contatti.