. I rossoneri arrivano alla gara da primi in classifica a +2 dall'Inter, ma vogliono riscattarsi dopo il pareggio in casa della Salernitana nell'ultima giornata.. L'Udinese arriva a Milano da 11a in classifica con 15 punti, un pareggio e una vittoria nelle ultime due partite ma prima del successo col Torino i tre punti non arrivavano da metà diembre 2021. La squadra di Cioffi è a +3 dal terz'ultimo posto, ma deve recuperare due partite e già da oggi cerca punti per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione.- Senza Ibra e Kjaer infortunati e Bennacer squalificato,, e ci sarà lui insieme a Brahim Diaz e Leao dietro a Giroud. Davanti alla difesa torna Franck Kessie dal primo minuto, con Tonali vicino a lui.insieme a lui ci saranno Walace e Makengo con Molina e Zeegelaar sulle fasce.: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.: Pioli.Silvestri; Becao, Mari, Perez; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Zeegelaar; Beto, Deulofeu.: Cioffi.