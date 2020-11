Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnico dell'Udinese, parla dopo il ko contro il Milan a Udinese Tv: "Il gol di Ibrahimovic? Per valutare se si tratta di un fallo in gioco pericoloso bisogna andare a vedere dov’era la palla, quale giocatore aveva la palla più vicina. Nel caso in questione, secondo me, la palla era più vicino a Ibrahimovic. Sempre secondo me l’arbitraggio è stato oggettivo. Quando giochiamo con squadre come il Milan dobbiamo metterci il furore per coprire il divario tecnico".