Ilblinda, un jolly a cui Pioli e i rossoneri non intendono assolutamente rinunciare. Il club di via Aldo Rossi ha annunciato il rinnovo del centrocampista bosniaco, che- "AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Krunić fino al 30 giugno 2025.Rade è arrivato al Milan nell'estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo".