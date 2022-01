Altro positivo in casa Milan, dopo Ciprian Tatarusanu. Ecco il comunicato diffuso dalla società rossonera: "​AC Milan comunica che a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi un calciatore è risultato positivo al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate". Non è stata svelata l'identità per motivi di privacy: al calciatore viene lasciata libera scelta sulla comunicazione da parte della società, infatti Tatarusanu aveva acconsentito alla diffusione del proprio nome.