Il Milan farà un ultimo tentativo per Angel Correa. A poche ore dalla conclusione del calciomercato, Paolo Maldini e Zvone Boban non hanno intenzione di cambiare le priorità e, pur tenendo in considerazione un paio di alternative (Depay e soprattutto Everton), confermano che l'attaccante argentino classe '95 dell'Atletico rimane la primissima scelta per completare l'organico di Marco Giampaolo. E' lui il giocatore che per caratteristiche tecniche viene giudicato più idoneo ad occupare il ruolo di seconda punta al fianco di Piatek ma anche di trequartista o esterno, a seconda della connotazione che il nuovo tecnico rossonero vorrà dare al suo sistema di gioco.



STALLO TOTALE - Il calciatore ha atteso per settimane il via libera dei colchoneros per accasarsi al Milan e aveva anche raggiunto un'intesa totale per quanto concerne l'ingaggio (3,5 milioni di euro a stagione), ma il muro contro muro tra i club per la valutazione del suo cartellino è giunto a un punto morto. I rossoneri non si sono mai mossi dalla proposta iniziale di circa 40 milioni più bonus, mentre l'Atletico non si è mosso di un millimetro nella sua richiesta di 50. A complicare ulteriormente il quadro l'impasse che riguarda pure la trattativa tra i madrileni e il Valencia per Rodrigo, affare realizzabile solo con l'uscita di Correa.



LA VOLONTA' DI CORREA - Difficile a 48 ore dalla deadline per le trattative estive che il presidente Cerezo e il ds Berta vengano incontro a un Milan che, paralizzato in questi ultimi giorni dalla delicata situazione di André Silva (che continua a non ricevere offerte convincenti), non ha una grande libertà di manovra dal punto di vista economico e non può permettersi di rilanciare rispetto alla proposta di partenza. In queste ore la dirigenza rossonera proverà comunque una mossa disperata, confidando sulla volontà di Correa che, a dispetto delle recenti parole di Simeone in direzione di una conferma, non è ancora sceso in campo in questa stagione e non è una prima scelta dell'allenatore argentino.