Davide Calabria è rinato, tanto da prendersi anche la Nazionale. Diogo Dalot è il jolly che può giocare sia a destra che a sinistra, utile per dare il cambio al 2 rossonero ma anche per far respirare Theo Hernandez. I padroni delle fasce, che tolgono spazio ad Andrea Conti e Pierre Kalulu: per loro 2 il mercato di gennaio diventa un'ipotesi reale.



PREZZO - Se il terzino francese, arrivato dal Paris Saint-Germain a parametro zero, andrà alla ricerca di spazio in prestito, in quanto il Milan sa di avere tra le mani un gioiello che va fatto crescere (è un classe 2000), per l'ex Atalanta si pensa anche alla cessione a titolo definitivo. Come scrive il Corriere dello Sport, il 14 milanista, che è a bilancio per 7 milioni di euro, piace in particolare al Parma, che è tornato a farsi vivo dopo l'interesse dei mesi passati: o cessione a titolo definitivo, la scelta preferita dalla società, o il prestito per provare a rilanciarsi e riaprire i discorsi per l'addio la prossima estate. Spazio ce n'è poco, gennaio è più vicino, Kalulu e Conti possono esserne i protagonisti.