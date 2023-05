Il Milan ha confermato di volerlo aspettare a più riprese, ma più si avvicina il mercato e più si intensificheranno le voci di mercato attorno a lui. Charles De Ketelaere non dovrebbe dire addio ai colori rossoneri in estate, ma secondo la Gazzetta dello Sport il Monza degli ex Galliani e Berlusconi ha chiesto ufficialmente il giocatore in prestito ai dirigenti rossoneri.