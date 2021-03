Antonio Cassano, ex Milan, parla di Franck Kessie: "Kessie lo voglio nella mia squadra, fa gol, fa assist, ha personalità, ha qualità, non perde la palla, è intelligente. Lo sto guardando con attenzione, con la Roma è stato devastante. Mi ricorda lo Yaya Touré dei tempi migliori. E' un giocatore diverso, ma come impatto. Sta reggendo da solo il centrocampo del Milan".