Il Milan è di nuovo alle prese con i problemi legati al Fair Play Finanziario e, per questo, il riscatto di Tiemoue Bakayoko dal Chelsea in vista della prossima estate diventa una matassa importante da sbrogliare. In ottica pareggio di bilancio, secondo la Gazzetta dello Sport, servirà un sacrificio importante tramite una cessione illustre sul mercato per presentare ai Blues l'offerta giusta per trattenere il centrocampista franco-ivoriano.