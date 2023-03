L’ultima volta al Franchi la spuntò la Fiorentina sul Milan con un pirotecnico 4-3. Ma era una Viola molto diversa con Vlahovic, autore di una doppietta, a farla da padrone e un Ibrahimovic nel pieno della sua brillantezza fisica. Domani sera si affronteranno due squadre alle prese con qualche defezione importante: Leão e Díaz tra i rossoneri, Terzic e un Milenkovic non al 100% tra le fila dei padroni di casa. Pioli rilancia De Ketelaere dal 1’, una scelta che era stata presa già prima dell’infortunio al ginocchio di Brahim.



TORNA BENNACER - La personalità di Maignan per guidare l’ormai collaudato terzetto difensivo composto da Tomori, Thiaw e Kalulu. La notizia più importante è quella relativa al ritorno di Bennacer in cabina di regia con Tonali al suo fianco. Un altro rientro atteso è quello di Calabria leggermente favorito nel ballottaggio con Messias. Rebic e De Ketelaere scelte quasi obbligate in attacco con l’unico piccolo dubbio sul terminale offensivo. Pioli aveva avuto la tentazione di preservare Giroud in previsione della gara da dentro o fuori di Champions League contro il Tottenham, ma alla fine dovrebbe giocare ancora il francese con Origi pronto a subentrare per una staffetta annunciata.



Probabile formazione: Maignan, Tomori, Thiaw, Kalulu, Calabria (Messias), Tonali, Bennacer, Theo, De Ketelaere, Giroud, Rebic.