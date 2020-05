Giovanni Galli, ex portiere del Milan, parla al canale YouTube del collega Andrea Longoni, dicendo la sua sulla ‘diatriba’ Van Basten-Sacchi: “Non ho gli stessi ricordi. Non mi è piaciuta la sua uscita, non la condivido e mi dispiace perchè con Arrigo non ho mai sentito una parola fuori luogo nei confronti di Van Basten. Se c'è un rancore va messo da parte, avrei avuto più diritto io di avercela con Arrigo che non mi faceva giocare in campionato l'ultimo anno. Sacchi è stato un grande allenatore, sono state parole fuori luogo e inaccettabili. Io e Marco ci sentiamo spesso, la prossima volta glielo chiederò”.