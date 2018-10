Il prossimo acquisto del Milan Lucas Paquetá, a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Paranà, ha rilasciato un'intervista alla Coluna do Flamengo: "Non posso dire molto per questioni contrattuali, ma sono felice ed entusiasta. Sto attraversando un momento particolare, pieno di allegria. E prima di arrivare al Milan voglio regalare il campionato brasiliano ai tifosi del Flamengo".



Il centrocampista brasiliano classe '97, acquistato dal Milan per una cifra complessiva di 35 milioni di euro (più bonus), terminerà a inizio dicembre i suoi impegni nel campionato brasiliano ed è atteso in Italia nelle settimane successive per iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni, prima del tesseramento ufficiale previsto per il 1° gennaio 2019. Secondo la stampa brasiliana, il Milan avrebbe già versato nelle casse del Flamengo una prima tranche da 5 milioni di euro, con la parte restante che verrà pagata tra il 2019 e il 2020.