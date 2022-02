in vista di una partita che può determinare, in un senso o nell'altro, il prosieguo della stagioneGli uomini e la strategia migliori per avere ragioni di un'Inter già distante 4 punti in classifica (e con una partita da recuperare) e che, con una vittoria, potrebbe staccare definitivamente i rossoneri nella corsa scudetto; oltre a riaprire ulteriormente i discorsi in ottica piazzamenti Chapions.a circa due settimane dall'operazione al menisco, la probabile formazione del Diavolo che prende non dovrebbe presentare particolari dubbi e ballottaggi.- Davanti adopo aver lasciato spazio per infortunio a Tatarusanu nel match d'andata,Il centrale inglese ha lavorato duramente durante la sosta e ha recuperato quasi a tempo di record dall'infortunio al ginocchio accusato nel match di Coppa Italia contro il Genoa; Pioli ha specificato in conferenza stampa come il suo utilizzo dal primo minuto sia complicato ma, in situazioni come queste e in occasioni come un derby che vale molto in ottica scudetto, saranno indiscutibilmente valutate pure le percezioni del giocatore.- come ad Empoli (dove realizzò una doppietta) e al posto del deludente Diaz delle ultime gare.del derby, fissato per le 18,, che può diventare un'arma importante da sfruttare a partita in corso, sia sulla corsia di competenza ma anche a sinistra all'occorrenza.- considerano la doppia assenza di Ibrahimovic e Rebic -prima della sosta per le nazionali e l'elemento chiamato a fare la differenza in positivo. Rispetto alla gara d'andata la situazione è cambiata drasticamente dal punto di vista psicologico: all'epoca l'Inter era a -7 dai rossoneri capolisti e riuscirono ad evitarne la fuga, mentre quella di domani sa tanto di ultima chiamata per Pioli e i suoi per giocarsi fino in fondo le proprie chance scudetto.