Quasi archiviata la sosta per le nazionali, la Serie A entra ufficialmente nella settimana della nona giornata, che vedrà nel derby di domenica sera, Inter-Milan, il suo big match. Tante notizie in arrivo dalla Pinetina e da Milanello: ecco le ultime dall'infermeria del Milan.



RECUPERATI - Due buone notizie per Rino Gattuso: Alessio Romagnoli e Patrick Cutrone, rientrati da Coverciano la scorsa settimana per i rispettivi problemi fisici, hanno recuperato e oggi si sono allenati con il resto del gruppo. L'attaccante partirà con ogni probabilità dalla panchina, pronto a subentrare e a mettere la solita grinta a gara in corso, mentre il capitano rossonero è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa.



DA VALUTARE - Accanto a lui ci sarà ancora Mateo Musacchio: l'altra notizia di giornata è il rientro in gruppo di Mattia Caldara, che però non ha ancora recuperato del tutto dai problemi di pubalgia che ne hanno rallentato l'inizio di stagione. Gattuso punta molto sull'ex Atalanta, ma aspetta di averlo nelle migliori condizioni per inserirlo nei meccanismi di questo Milan: per il derby, meglio non correre rischi.