Una trattativa complessa che sta portando a una svolta che fa felici tutti: al Milan arriveranno due giocatori importanti come Higuain e Caldara, mentre Bonucci vedrà esaudito il desiderio di tornare alla Juventus. Con il Pipita i rossoneri si assicurano quel bomber da 20 gol a stagione che è mancato negli ultimi sei anni e possono far sognare i tifosi verso obiettivi più importanti. Chiaramente, adesso per Leonardo arriverà la fase più dura del mercato, ovvero quella delle cessioni nel reparto avanzato.



ANDRE' SILVA VIA IN PRESTITO - Se per Kalinic la trattativa con l'Altletico Madrid può concludersi da un momento all'altro, discorso diverso merita Andrè Silva. Il giocatore è stato chiaro: non vuole vivere un'altra stagione ai margini, le tante panchine accumulate nella scorsa stagione gli hanno fatto perdere quella brillantezza messa in evidenza con la maglia del Porto. Volontà ben chiara anche al suo agente Jorge Mendes che nei prossimi giorni avrà un contatto con Leonardo per fare il punto della situazione. L'ipotesi più accreditata, allo stato attuale è quella di una cessione in prestito.



CLUB INTERESSATI - Da abile stratega qual è, Mendes non ha fatto particolari pressioni sul Milan per il suo assistito. Ha assistito da spettatore alle ultime vicende e adesso è pronto a muovere la sua pedina. Leonardo stima Andrè Silva, vorrebbe vederlo all'opera con continuità ma in rossonero questo non sarà possibile visto l'arrivo di Higuain. Ecco perchè un'eventuale cessione in prestito oneroso potrebbe accontentare tutte le parti in causa. Sono tre i club in lizza pronti ad affondare il colpo: Valencia, Wolverhampton e Monaco.