"Ultimo allenamento a Milanello questo pomeriggio, prima della rifinitura di domani mattina, in vista della gara di andata delle Semifinali di Coppa Italia in programma domani, giovedì 13 febbraio alle 20.45, contro la Juventus a San Siro. A Milanello per assistere all'allenamento Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.



Sessione di video analisi prima di iniziare con l'attivazione muscolare in palestra; a seguire squadra sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per alcune esercitazioni tecniche prima di dedicarsi alla fase tattica dell'allenamento odierno. Cross e tiri in porta per terminare la sessione".