Arrivano dettagli sull'obiettivo Samu Castillejo del Villarreal per il Milan. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, i rossoneri sono in pressing per arrivare all'esterno d'attacco classe '95 del Sottomarino Giallo. La chiave della trattativa può essere Carlos Bacca: gli spagnoli non vogliono pagare i 15,5 milioni di euro del riscatto e allora il colombiano può essere inserito nella trattativa per Castillejo.