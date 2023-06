Dopo un lungo inseguimento iniziato già nello scorso mese di novembre il Milan vede il traguardo finale: Ruben Loftus-Cheek è arrivato ieri sera a Milano pronto per iniziare la sua avventura in rossonero. Il centrocampista inglese ha manifestato sin dalle prime battute della trattativa un grande entusiasmo per quella che considera una svolta professionale. Dopo tanti anni al Chelsea il 27 enne londinese aveva bisogno di una nuova sfida.



I DETTAGLI - Il lavoro portato avanti da Furlani e Moncada ha portato alla conclusione di un affare da 15 milioni di euro più 5 di bonus che verranno versati nelle casse del Chelsea. L’accordo con Loftus-Cheek è su un contratto di 4 anni a circa 4 milioni di euro a stagione.



VISITE MEDICHE- Loftus-Cheek, come testimoniano le immagini, è arrivato presso la clinica privata “La Madonnina” poco dopo le 8.30 per iniziare le visite mediche con il Milan.