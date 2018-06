Ecco #Halilovic all'uscita dalla clinica la Madonnina. Finita la prima parte delle visite mediche con il #Milan [@86_longo] pic.twitter.com/Vx5lIPy3Ji — calciomercato.com (@cmdotcom) 28 giugno 2018

Ecco Halilovic all'uscita dalla clinica la Madonnina: finita la prima parte delle visite mediche con il Milan,Alle 13.15 l'idoneità sportiva.l'proveniente dall'ha raggiuntoe dopo essere arrivato in gran segreto a Milano in tarda serata, questa mattina. Il croato si trova alla clinica La Madonnina di Milano dove sta svolgendo le visite propedeutiche, dopodiché cercherà di strappare le. Dopo le visite, il croato andrà a fare l'idoneità e successivamente tornerà nell'hotel milanese in cui alloggia da ieri sera.L'accordo è per l'intesa triennale,le parti sono al lavoro per strappare le condizioni economiche più favorevoli: dovrebbe uscire intorno alle 12.30, se le visite saranno positive poi ci sarà l'idoneità in centro.