Non siamo abituati a parlare dopo, a risultato acquisito: troppo facile, quasi vile. E non lo facciamo nemmeno stavolta: sulla scelta deldi non dare la giusta importanza a- poi ingaggiato dall'- ci siamo espressi nel momento in cui gli eventi si sono verificati ( QUI e anche QUI ). Queste nostre opinioni non sono state prese bene da moltii quali hanno avuto uno strano atteggiamento nei confronti del turco: quando se n'è andato, anzichénel periodo post-pandemia. Una presa di posizione strana, a nostro avviso, forse dettata più dalla rabbia per la sua fuga all'che da un sereno giudizio tecnico.Il comportamento dei tifosi delconè stato in linea con quello dei dirigenti rossoneri:. Hanno sottovalutato, tutti, quanto questo giocatore pesasse nella squadra di, nella quale era: dava qualità alla manovra offensiva e sostegno al centrocampo, ci metteva fantasia ma anche corsa e sostanza. Che i tifosi non fossero ben disposti nei suoi confronti ci sta, dopo le prime stagioni deludenti, ma com'e possibile che la società non si sia chiesta, rifiutando di dargli: è vero, lui chiede tanto denaro, peròUn, attenta e pronta a approfittare dei dubbi delContro il Genoa,: un assist, un grande gol, uno forse ancora più bello annullato per un fuorigioco millimetrico di, tanto lavoro sporco per l'equilibrio della squadra. È chiaro,, però la prima sensazione trasmessa dal turco in nerazzurro è stata. Nel contempo, domani: costano tutti troppo (ma va'...), quindi si sta aspettando lo scarto di lusso di un top club, sperando siae non uno peggiore di lui. Chissà se i tifosi rossoneri, e anche I dirigenti,@steagresti