, con la sensazione di non essere riuscito a mantenere le aspettative montate nei suoi confronti,nei mesi passati, lasciando uno dei club più prestigiosi e importanti a livello europeo per trovare altrove - precisamente in Olanda - quella continuità di impiego e quelle opportunità che in rossonero non avrebbe avuto a stretto giro di posta. Oggi, tanto da guadagnarsi la chiamata dell'Ungheria di Marco Rossi, avversaria domani dell'Italia per un posto nella prossima Final Four di Nations League., contribuendo in maniera tangibile ad un avvio di campionato molto positivo della sua squadra, imbattuta e terza in classifica a solo una lunghezza dalla capolista PSV. Una crescita esponenziale a livello individuale per un ragazzo di sicuro talento ma cheUna garanzia che nessuna società, nemmeno il Milan di oggi molto attento a puntare e valorizzare giovani e potenziali campioni, poteva dargli, arrivando a proporre la cessione in prestito al ragazzo e al suo entourage.- Ma, come confessato dal diretto interessato a Scouted Football,"Mi aspettavo di avere una possibilità perchéIl Milan è ovviamente un grande club e non è facile da giovane avere una chance lì. Ma penso che con le mie prestazioni e quello che ho fatto forse meritavo una possibilità", ha dichiarato il laterale ungherese., per iniziare un nuovo percorso che oggi sta producendo i primi risultati e le prime soddisfazioni., ma che la vita per Kerkez sia cambiata solo nel giro di pochi mesi è sotto gli occhi di tutti.