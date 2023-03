Intervistato in Brasile, l'attaccante classe 2005 dell'Athletico Paranaense e obiettivo di mercato del Milan, Vitor Roque, ha confermato l'interesse di tanti club su di lui, ma ha anche raccontato che il suo sogno non sarebbe il club rossonero, bensì il Barcellona.



"Cerco di dare il massimo all'Athletico. So che il Barcellona è interessato e anche altri club. Ma voglio concentrarmi qui, ho un contratto fino al 2027. Sto dando il massimo qui, e chissà... se va bene per il club, per me, per la mia famiglia, spero che possa avvenire un trasferimento. Il Barcellona è un club enorme, in cui tutti i bambini sognano di giocare. Ogni bambino ha questo sogno. Ma il Barça è un club che dà sempre opportunità ai giovani, è diverso dagli altri"