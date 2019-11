Durante la scorsa estate le voci sul suo addio si erano fatte concrete: il Milan di Maldini e Boban lo aveva tentato, avevano bisogno della sua esperienza e del suo talento. Ma il ds Igli Tare è molto legato a Claudio Lotito, non ha voluto abbandonare la Lazio. Ora gli viene conferito un ulteriore riconoscimento, e chissà, magari i tifosi del Milan un po' lo rimpiangono.



DAL POSSIBILE MILAN A DS INTERNAZIONALE - L'unico direttore sportivo della Serie A che ha avuto una nomination prestigiosa: Igli Tare è stato selezionato per i Globe Soccer Awards 2019 come miglior Direttore Sportivo. Insieme a lui ci saranno Abidal del Barcellona, Berta dell'Atletico Madrid, Overmars dell'Ajax ed Edwards del Liverpool, il gotha del calcio europeo. Il ds ha rilasciato una dichiarazione al portale albanese konica.al: “È un onore partecipare a una tale competizione. A essere sincero, non mi aspettavo questa nomination. Ma i sacrifici a volte vengono ricompensati".