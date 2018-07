Simonevuole tornare in Italia. L'attaccante classe 1991, infatti, non è tra le prime scelte dell'allenatore del Valencia Marcelino e, come riporta Marca, la sua cessione è solo questione di tempo: sulle sue tracce è forte l'interesse del Milan, Intanto oggi Zaza ha rispettato gli obblighi di squadra, presentandosi in mattinata al centro sportivo per le visite mediche di inizio stagione. Zaza, quindi, inizierà la preseason con il Valencia, nell'attesa di conoscere il suo futuro.