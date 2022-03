Domenico Berardi è un obiettivo del Milan, tra i protagonisti, suo malgrado, della disfatta Mondiale contro la Macedonia. Il giocatore è il pallino di Mister Pioli ed è previsto un incontro tra i rossoneri e il Sassuolo per parlare del suo futuro, oltre che di Scamacca.



Il brutto errore a porta vuota con i macedoni non può mettere in discussione la bravura del giocatore: servirebbe come il pane a Milanello dove, sulla destra, c'è una quota gol e assist troppo bassa. Ma Carnevali non può continuare a chiedere cifre folli per un calciatore che farà 28 anni ad agosto e che ha zero presenze in Champions League e anche in Europa League. Di fatto, parliamo di un esterno fortissimo a livello nazionale (14 gol e 14 assist stagionali in A), ma che a livello europeo fa troppa fatica. L'Europeo lo ha vinto, ma ha perso anche il posto.



Proprio per questo, è difficile che arriveranno offerte importanti dall'estero, dove c'è una considerazione su di lui diversa. Ecco perchè il Sassuolo deve rivedere al ribasso la richiesta e accontentare il giocatore, che vuole finalmente cimentarsi in un'avventura di primissimo livello: sarebbe perfetto per il Milan e il Milan sarebbe perfetto per lui, valutazioni permettendo.