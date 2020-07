Parole, parole, parole!. Il, si urlava, punta solo sui giovani, vuole solo realizzare plusvalenze, cederà i suoi pezzi migliori per finanziare la campagna acquisti. Poi vengono i fatti, ineluttabili e incontrovertibili fatti., non più giovanissimo ma tanto tanto bravo a livello tecnico e carismatico. Insieme a lui, un difensore scartato dall’Atalanta,, nato nel 1989,, implacabile nella marcatura ma addirittura splendido quanto a precisione e sicurezza nell’appoggio corto e lungo ai compagni. La prima fonte di gioco.Sempre a gennaio lasciano il gruppo Suso e Piatek per una somma totale di 48 milioni circa, senza grandi rimpianti, mi sembra, nel cuore dei tifosi. Veniamo al presente e al futuro. Beh,. Ripeto l’età , 31 anni. Ma non doveva essere un Milan di imberbi, “con i giovani tanto non si vince?". Intanto con Romagnoli e Kjaer si è blindato il centro della difesa. Dietro di loro, giocherà un portiere che anche ieri, dopo le sbavature di domenica a Napoli, ha salvato i tre punti grazie alla parata decisiva su Inglese.. Non pare proprio che via sia intenzione di cederlo, perché fino ad ora i pezzi pregiati vengono considerati incedibili, eccetto che davanti a una offerta indecente. Quella che ha visto, per esempio, Pogba lasciare la Juventus o forse Lautaro salutare l’Inter, se il Barcellona però si presenta con 100 milioni cash. E allora dove voglio arrivare? Solo. Pronto a immergermi nella cenere se il Milan della prossima stagione fosse composto solo da giovani giocatori non all’altezza del blasone del club, ma l’incipit non è questo.Chiudo ricordando che. Giocasse nel Newcastle, il suo valore si aggirerebbe intorno ai 40/50 milioni. Ma il Milan non lo vende, perché sta apprezzando non solo il suo fiuto del gol, ma anche la continuità di rendimento. Mi sembra un buon punto di partenza pensare al futuro Milan con Donnarumma in porta, davanti a lui Romagnoli e Kjaer, protetti da Kessie e Bennacer, bravi anche a alimentare l’azione offensiva. Tutto questo senza che la campagna rafforzamento sia ancora cominciata. Ma intanto voglio pensare soprattutto al presente e gustarmi il bel Milan dai diciassette punti in sette partite!