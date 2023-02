Si è conclusa nel migliore dei modi la settimana perfetta.Poi ci è venuto da sorridere quando abbiamo letto quello che ha provato a far filtrare il Club nerazzurro e cioè che hanno un piano blindato che prevede la costruzione in solitaria di un impianto a Milano.Dopodichè c'è stato l'ennesimo post social provocatorio di Calhanoglu, incentrato sul derby, la bellezza di 20 giorni dopo la partita. Lui, dice, fa parlare i piedi: peccato che poche ore dopo i piedi suoi e dei compagni parlino male in un Bologna-Inter che dallo scorso anno è diventata una partita che dà soddisfazioni a chi ha il Milan nel cuore.Un weekend semplicemente perfetto.Dietro abbiamo raggiunto una solidità incredibile: 4 clean sheet di fila e la sensazione di non concedere mai nulla all'avversario. L'ingresso di Thiaw è stato determinante. Dietro, guardando al presente, al futuro e alla prossima stagione, siamo davvero a posto così.. "Vediamo cosa succede in estate" lascia intendere che fino a quel momento non arriveranno firme e a quel punto sarà molto probabile la cessione. Può essere comunque un'opportunità: servirà venderlo bene e spendere bene per sostituirlo e rinforzare l'intero reparto, destinato a una vera e propria rivoluzione.