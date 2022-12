Attendiamo con ansia sviluppi sul rinnovo di Leao. Speriamo che il rilancio del club rossonero possa convincere Rafa e il suo entourage. Consiglio non richiesto al giocatore: ascoltare l'amico Ibrahimovic che oggi ha rappresentato il pensiero un po' di tutti e cioè 'Resta al Milan per continuare a crescere'. Era stato il consiglio anche di Paolo Maldini. Di fatto, lui sa che a Milano ha una linea continua di crescita, altrove potrebbe avere crolli. In rossonero farà sicuramente passi in avanti per diventare un grandissimo, altrove potrebbe fermarsi, tornare indietro e perdersi, come capitato a tanti (ultimo Kessie). Speriamo che ascolti il consiglio di un compagno che è stato prezioso per la sua crescita. Di maglie Zlatan ne ha cambiate tante e qualche volta si è anche pentito. Ora servirà lo sforzo decisivo di Cardinale che dovrà tirare fuori gli argomenti più convincenti e cioè i soldi.