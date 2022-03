Allo snodo scudetto il Milan ha risposto presente, ottenendo al Maradona di Napoli una vittoria davvero pesante, con un peso specifico straordinario per classifica e umore. I rossoneri avranno ora una carica ulteriore, da sfruttare anche a e soprattutto con le medio-piccole, a partite dalla gara con l'Empoli di sabato.



Stefano Pioli merita tanti applausi, per aver impacchettato tatticamente il collega Spalletti, con scelte anche inedite a centrocampo, dove ha giganteggiato Bennacer. Con lui, grande protagonista Giroud: verrebbe da dire 'chiedetegli scusa'. Criticato perchè arrivava da riserva del Chelsea, perchè è vecchio, perchè segna poco: per lui 8 gol, uno più importante dell'altro. Gol che significano punti, che alla fine peseranno e anche parecchio.



Come nel derby di Coppa Italia, anche col Napoli il Milan non ha rischiato nulla. Difesa registrata nel momento cruciale della stagione, grazie anche a un super Kalulu che sembra giocare con un'esperienza da calciatore navigato. Questo può far ben sperare. I rossoneri meritano lo scudetto più di tutti: per una rosa meno attrezzata di altre, perchè hanno avuto una serie infinita di infortuni e hanno dovuto subire scelte arbitrali molto penalizzanti. Il contatto di Tomori su Osimhen era da rigore, esattamente come il ginocchio di Koulibaly su Bennacer.



Infine una bella sveglia al Coni, perchè si esprima finalmente sul ricorso di Marotta su Bologna-Inter e permetta alla Lega di fissare la data del recupero. E' passato quasi un mese. Nel frattempo i nerazzurri hanno raggiunto l'obiettivo: non giocare la gara nel periodo già denso di impegni e disputarla quando la squadra di Mihajlovic, tra l'altro, sarà già salva.