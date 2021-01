Finisce il, è dunque tempo di ricordare le emozioni più forti che mi ha regalato il Milan, nell’anno appena concluso, dell’anno. Ho sceltoa partire da quella dello scorso. Il Milan non recupera, prima di partire per Reggio Emilia per affrontare unlanciatissimo. Alle spalle, il fiato dell’ormai è molto vicino. Eppure dopoil Milan si porta in vantaggio con, grazie alla rete più veloce della storia italiana. Un gol che è la sintesi dello stupendo e accurato lavoro cominciato un anno fa da Stefano. Il 2-0 è firmato da, con la rete del neroverde Berardi che regala solo qualche brivido finale.Sembra tutto facile grazie alle reti, nei primi quindici minuti, disu rigore. Un altro penalty riapre però la partita.dimezza lo svantaggio e nel secondo tempo pareggia il solito, formidabile. Il sorpasso sembra un fatto ineluttabile, ma ilè infinito. E’ Calhanoglu a battere l’ultimo corner. Sulla parabola tesa e affilata si catapulta, che chiude una stupenda serie di partite, battendocon un colpo di testa imparabile. Ilcosì chiude meritatamente ilin testa alla classifica .Sul podio, la vittoria sulladel 7 luglio, che certifica il ritorno del… alla normalità, imperioso nel suo cammino dopo lo stop del campionato. I bianconeri segnano cone raddoppiano con. Sembra di assistere al solito film con il solito finale.. I Ragazzi di, che nelle dodici partite da giugno a agosto, realizzeranno 35 gol, con una media quasi di tre gol per incontro, si scatenano con le reti di, un bomber di straordinaria continuità., nella mia classifica,, successo che mancava da troppo tempo. E’l’autore dei due gol che indirizzano la partita.si ribella, segnando per i nerazzurri. Il Milan, nel secondo tempo, tiene e soffre, soffre e tiene, conquistando altri tre punti fondamentali sul piano del morale, della convinzione, della fiducia., forse perché ero in tribuna stampa a palpitare in una partita totalmente incredibile. Il Milan affronta il, in una sfida che regalerà alla squadra vincitrice la qualificazione inporta in vantaggio il Milan, che pare controllare la partita, nonostante le solite assenze soprattutto in attacco.nei primi minuti del tempi supplementari. Nulla la reazione dei rossoneri. Quando ormai molti sono rassegnati alla seconda clamorosa sconfitta in, dopo quella a Atene contro l’Olympiakos, su un cross lento e scontato dalla sinistra, un giocatore portoghese commette un fallo di mano inspiegabile .. Nulla rispetto alle emozioni ai calci di rigore.. Poi tocca a, che sbaglia, imitato però da Nelson Monte . Tocca anche ai portieri.calcia altissimo. Stessa sorte il rigore tirato dal suo collega.Tocca a… parato. Sembra finita davvero., ma la palla colpisce il palo., con Donnarumma che compie il solito miracolo, regalando una palpitante qualificazione al Milan, in una serata da tregenda, sotto la pioggia battente spinta dal vicino. Una vittoria magari non leggendaria come i trionfi in occasioni di altri calci di rigore del passato.. Attenzione a due nomi. Per la difesa Mohameddello Strasburgo. Per il centrocampo Kouadiodel. Mi spingo però oltre fino al giugno 2021. Per rafforzare l’attacco, la squadra rossonera è vicinissima a un altro francese, Florian. Ancora tanti auguri per un sereno 2021!