Milanmania: Pioli come nei derby, Leao risponda a Cassano in campo e non sui social

Andrea Longoni

33 minuti fa

38

Appena si alza l'asticella il Milan cala di livello. La prestazione con la Roma è stata a dir poco imbarazzante: oltretutto arrivata in casa, davanti al proprio pubblico, in una gara molto importante, nell'unica competizione rimasta. Partita nella quale devi scendere in campo col coltello tra i denti, invece ne esce una performance tra le più deludenti della stagione.

De Rossi ha impacchettato Pioli: si è studiato i derby persi dal Milan e ha imparato, mentre il collega milanista da certi errori non ha ancora imparato. Il tecnico giallorosso è oltretutto alle prima esperienza ad alti livelli, eppure è riuscito a mettersi in tasca Pioli.







COME IN COPPA ITALIA - I rossoneri hanno perso la gara su due piani: il primo è tattico (senza riuscire a porre veri correttivi), il secondo è motivazionale, con una squadra, il Milan, che è scesa in campo con l'encefalogramma piatto (e anche qui l'allenatore non può essere esente da colpe). Grandissima delusione: e il colmo sarebbe se il Liverpool uscisse e il Milan venisse eliminato, come successo in Coppa Italia sapendo che l'Inter era già fuori.



FANTASMA LEAO - Passi indietro molto preoccupanti. Anche i giocatori hanno le loro colpe. I big hanno tradito: Theo Hernandez, Giroud e Loftus-Cheek, ma su tutti Leao. Caro Rafa, invece di rispondere a Cassano sui social, rispondi in campo. La sua prestazione è stata una delle peggiori da quando è al Milan: non ne ha azzeccata mezza, non andava mai via all'uomo, ha perso tanti, troppi palloni. La Roma è favorita per passare il turno, ma fortunatamente lo 0-1 lascia speranze per il ritorno. Va detto che giocando come ieri, non vai da nessuna parte. A questo proposito, sembrava fosse lesa maestà parlare del futuro di Pioli nel periodo delle 7 vittorie di fila: credo invece che, come era un tema quando la squadra vinceva partite sulla carta anche molto facili, lo sia a maggior ragione oggi. E se quella con la Roma era la prima partita per meritarsi la conferma il prossimo anno, giocando così Pioli non farà molta strada. Andranno fatte riflessioni profonde, indipendentemente dalla gara di ritorno di giovedì prossimo.