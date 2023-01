. Una dietro l'altra in un gennaio che è stato drammatico dal punto di vista sportivo. In questo momento finiscono. Tutti, nessuno escluso.. Ha sottovalutato in maniera imperdonabile il problema del dodicesimo, sia in estate che a dicembre, quando era chiaro a tutti che Maignan avrebbe saltato ancora tante partite.. Errori anche dal punto di vista comunicativo: sostenere qualche giorno fa dopo la scoppola con la Lazio che il Milan era nei parametri è tornato indietro come un boomerang. Con quella dichiarazioni Maldini ha dato alibi ai giocatori.. Ora finalmente si è deciso a cambiare, ma questo doveva avvenire da tempo: i segnali e i campanelli d'allarme erano molteplici, da settimane. E invece si è andati avanti conche ha azzerato oggi la proposta di gioco di questa squadra (e purtroppo anche la fiducia a livello mentale). Auspicavamo tutti da tempo l'aggiunta di un centrocampista per provare a ritrovare equilibrio: ora è tardi. Ora un piazzamento in Champions è tornato terribilmente in discussione. E se, riconoscenza nei confronti dei tifosi non pervenuta. Squadra che al primo gol subito si scioglie come neve al sole. Tante individualità in condizioni imbarazzanti, gruppo che non riesce a reagire.. Quando si cerca di trovare qualcosa cui aggrapparsi per guardare al futuro con ottimismo, purtroppo in questo momento si vede tutto nero.