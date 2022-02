A Salerno due punti persi che rischiano di pesare tantissimo nel cammino del Milan. Prestazione inaccettabile per una squadra che lotta per traguardi importanti: non si può giocare con un atteggiamento mentale così superficiale. Problema di testa, rappresentato purtroppo molto bene, ad esempio, dalla partita di Maignan, o dal primo tempo irritante di Leao. Quest'ultimo, se chiede un ingaggio importante per rinnovare, dovrebbe eliminare una volta per tutte le lunghe pause in campo e svoltare definitivamente proprio di testa.



Quella di Pioli è una squadra che fa 30 e non riesce mai a fare 31. Sul più bello non riesce mai a fare il salto di qualità e su questo aspetto, evidentemente, qualche responsabilità ce l'ha proprio il tecnico. Bisogna lavorare sulla testa. Non si può passare in vantaggio contro Sassuolo, Spezia e Salernitana e portare a casa soltanto un punto.



Tornando ai singoli, si possono perdonare Maignan e Tomori, così come Giroud, mentre purtroppo Brahim Diaz è diventato un grande problema. Non segna dal 25 settembre, non fa un assist da quasi 3 mesi e le volte che riesce a saltare l'uomo ormai si contano sulle dita di una mano. Questo deve far riflettere anche in estate in chiave mercato: basterà Adlì l'anno prossimo? Tanti dubbi...