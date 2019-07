Nella naturale incertezza che regna intorno a queste settimane di trattative, un fattore appare sicuro e incontrovertibile.Sta succedendo per l’acquisto di, differenza di vedute sul prezzo con la Fiorentina, o, con i suoi agenti che cercano di portare l’ingaggio dal milione e cinquecentomila pattuito a due milioni di euro.di valore assoluto, ma buoni elementi, certo funzionali per il gioco di Giampaolo, i plenipotenziari del mercato rossonero già, nelle ultime ore,. In attesa poi, che con il passare dei giorni, la fila di società e di agenti, che vogliono piazzare o giocatori in esubero o altri che puntino a diventare protagonisti in uno dei club più famosi al mondo, aumenterà in maniera esponenziale, con il numero da assegnare, fuori dalla sede, prima di essere ascoltati, come da Peck davanti al bancone dei prosciutti, alla vigilia di Natale.Certo che se fosse confermata la voce di un’offerta del Milan, intorno aiin caso di difficile accordo del club viola, sarebbe certamente un bel colpo per la rosa rossonera. Da completare poi con un attaccante e con una opportunità di classe a fine mercato., ma, dopo l’acquisto di Hernandez, non escludo che i dirigenti milanisti tornino a frequentare la vetrina del Real Madrid per trovare il giocatore di classe da inserire nel gruppo di Giampaolo.Mi sto intanto ineluttabilmente, inesorabilmente, tristemente rassegnando che, in caso di offerta importante per, il Milan decida di cedere così uno dei portieri più forti al mondo, fra gli under 21 il più grande in assoluto. Speriamo che nessuno si presenti con l’assegno tentatore,. Il pericolo viene da Parigi, non da Manchester dove David De Gea dovrebbe rinnovare. Non mi rassegno insomma a un Milan senza il suo fuoriclasse, senza il suo top player. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com