Eh no, così non vale!! Avevo parlato di un centrocampo di alta caratura europea. Non ho cambiato certo idea oggi, se mi riferisco a un Kessie ai suoi livelli più alti, quello che, nella scorsa stagione, aveva firmato, con una griffe prestigiosa, ogni sua prestazione. Di fianco a lui, purtroppo da qualche tempo, anche Ismail Bennacer sembra aver smarrito la lucente condizione del suo primo campionato milanista. Per non parlare di Bakayoko, oggi l’obiettivo numero al quale lanciare strali feroci da una gran parte della tifoseria rossonera.Avevo anche considerato sontuoso un mercato che aveva completato la rosa con nuovi titolari e potenziali nuove alternative. In totale accordo con me, la scorsa estate, molti colleghi che avevano assegnato un voto alto alla campagna rafforzamento, lodata anche dai tifosi, durante la splendida cavalcata iniziale. L’ultima fase della stagione ha inficiato i giudizi lusinghieri, ma,Ora per i rossoneri si tratta di stringere i denti per chiudere un anno molto positivo, il migliore degli ultimi nove anni, grazie a un brillante secondo posto. Con la conferma del ritorno alla normalità in questa stagione.Poco, troppo poco per la tradizione e la storia del Milan, che ha festeggiato il suo compleanno numero 122. Come regalo, i plenipotenziari del mercato stanno valutando quale difensore centrale possa essere il giocatore adatto per il presente e forse anche per il futuro. Non credo molto a Botmam del Lille, dal costo vicino ai 30 milioni. Né credo a un suo prestito da un club che sembra abbia un debito di 159 milioni. Contro il Napoli, Stefano Pioli intanto può scegliere gli undici titolari solo fra quelli già a disposizione una settimana fa a UdineLo diciamo però sottovoce, molto sottovoce!!