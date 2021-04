Dopo la fine della sponsorizzazione con la Audi, gli anni in campo, complicati, difficili, collosi possono essere certamente paragonati agli insoddisfacenti risultati sul piano delle sponsorizzazioni.sul mercato.in questo periodo di voci, controvoci, rumors e ipotesi. Passano le settimane, ma, nonostante i tanti mormorii, poco, anziRibadisco per posizioni. Il Milan, non ieri, ma già qualche mese fa,, bonus compresi per il portiere. Ilalla precedente. Non ha avuto ancora una risposta ,ma sembra che la richiesta oscilli. Non si è discusso ancora sulla durata del contratto né di eventuali commissioni. Tutto è fermo qui,, ma il Milan vuole trovare una qualsivoglia soluzione prima del Campionato Europeo.Anche nel caso del giocatore turco, i dirigenti milanisti hanno, portandolo a 4 milioni di euro fino al 2025. Gli incontri con, sono stati interlocutori. Sembra che il numero 10 milanista non voglia scendere sotto i 5 milioni, qualcuno parla anche di 6 milioni, ma a queste condizioni sarà difficile l’intesa., ma con questa differenza tra domanda e offerta, per ora, non si vedono spiragli. Questioni che, ripeto, verranno risolte solo a fine campionato.Per, oggi fermo a 1,1 milione di euro, si dovrebbe chiudere a 2 milioni, ben meritati per uno dei difensori più positivi del campionato. Vorrebbe anche il doppio, anzi più del doppio,. Da 2,2 dunque a oltre i 4 milioni. Differenza molto alta, ma non pare esistano soluzioni per i plenipotenziari del mercato.ma non saranno incontri facili.Veniamo infine a, oggi con un contratto di 3,5 milioni di euro. Si è letto di unaper le casse rossonere. Non ho approfondito la questione, ma mi pare difficile credere a una indiscrezione del genere. Fosse così, ma ripeto non lo voglio credere, sarebbe non una richiesta, ma quasi una provocazione. Personalmente, perché cedere Romagnoli, oltre che per suo il valore e la sua l’esperienza, significherebbe essere costretti ad andare sul mercato per acquisire. Il Milan potrebbe certo andare su un giovane, ma già cone forse, meglio contare su un difensore esperto da affiancare a Kjaer. Stefano Pioli lo ha già in rosa e si chiama appunto Alessio Romagnoli.Considerazione finale.. Significherebbe infatti che i giocatori stiano alzando il loro valore e che siano protagonisti in un Milan europeo, tornato in alto dove vuole la sua Storia e il suo Blasone.