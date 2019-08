Ah, ero preoccupato! Gli ultimi giorni di mercato senza titoli sulla uscita di Donnarumma mi sembrava impossibile trascorrerli. Un Donnarumma al PSG non si nega a nessuno, soprattutto ai tifosi del Milan che speravano, sull'argomento, di aver superato la burrasca. Almeno a quelli che, come me, non vorrebbero veder depauperare una rosa già qualitativamente non eccelsa con la cessione del vero fuoriclasse della squadra, con margini spaventosi di crescita. Né mi emoziona l'idea dell'arrivo di 60 milioni, che non possono essere messi, una banconota di fianco all'altra, sulla riga di porta. Né possono regalare 10 punti, almeno, alla classifica dei rossoneri, come Gigio ogni campionato.



Per fortuna, il giovane Campione ha già manifestato la volontà di non muoversi da Milano. Inoltre sono convinto che il suo atteggiamento e il suo comportamento in vista del futuro rinnovo del contratto sarà differente rispetto alle infernali vicende di due stagioni fa. Qui però mi posso sbagliare, ma rimarrei molto deluso. Oltre alla volontà di Donnarumma, rende un poco più sereni questi miei giorni di agosto, anche l'indiscrezione di qualche ora fa, fonte France Football, che il PSG avrebbe già trovato l'alternativa al secondo portiere Trapp, ceduto all'Eintracht. Si tratta di una eccellente figura, quel Anthony Lopes, campione d'Europa 2016, con la nazionale portoghese, oggi al Lyon. Mi auguro che questa voce si trasformi presto in notizia, così da permettermi di trascorrere un Ferragosto calcisticamente sereno. Come spero a tutti i tifosi del Milan, che vogliono gustarsi il loro Gigio fino al 2038!