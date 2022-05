Contro la Fiorentina un’altra vittoria sofferta, ma per questo ancora più bella. Anche se per le prossime si spera di arrivare ai 3 punti più tranquillamente (ieri clamorosi gol sbagliati da Giroud e Leao). La rete vincente è del portoghese, ma la firma sulla gara l’ha scritta coi guantoni Magic Mike Maignan. La paratona al minuto 75 su Cabral vale un gol: senza, il Milan probabilmente avrebbe perso partita e chances scudetto. Il francese è sempre determinante, anche nei tanti clean sheet stagionali, spesso e volentieri ci ha messo del suo con interventi prodigiosi. Maignan è un top player e uno dei migliori portieri a livello europeo.



Nelle prossime 3 partite la tensione sarà inevitabile. Venerdì contro l’Empoli l’Inter quasi sicuramente vincerà e il Milan scenderà in campo domenica sera a Verona con tanta pressione. Una vittoria sarebbe molto importante per arrivare per primi al traguardo.



Capitolo arbitrale: manca probabilmente il secondo giallo a Maleh per la gomitata su Tonali. Manca probabilmente anche un rigore per l’intervento di Ikonè su Leao. Ai rossoneri non viene assegnato un tiro dagli 11 metri da ben 16 partite: anomalia evidente per una squadra solita ad attaccare l’area avversaria e che oggi è prima in classifica. Chi si lamentava un anno fa per i rigori dati al Milan, quest’anno non ha nulla da dire?