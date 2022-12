. Una normale e tranquilla giornata di lavoro per molti italiani. In una città come il capoluogo lombardo, i mezzi per arrivare sul luogo di lavoro sono plurimi. I più gettonati, da gran parte dei milanesi, sonoAutobus, Tram, filobus, treni, metropolitane. La comodità di Milano è quella di fornire servizi come poche città in Europa. Se non fosse, almeno per quest’oggi – come varie giornate appena prima del weekend – per un piccolo particolare. Sciopero dei mezzi?. Già da qualche giorno, l’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) ha annunciato cheSi andrà incontro alle medesime difficoltà di sempre: sovraffollamenti, ritardi, nervosismi. É un dato di fatto. Eppure, lo scenario non dev’essere forzatamente così tragico. Anche se, come se non bastasse, anche i benzinai hanno deciso di scioperare. Ma fermiamoci per un secondo. I mezzi pubblici sono luoghi d’incontro, di scambio di vedute, di sguardi. Possono essere un’opportunità per vivere qualcosa a cui, altrimenti, non si sarebbe mai andato d’incontro., per esempio. Impossibile? Non del tutto. Alla fin fine, non è così desueto…, popolare programma d’approfondimento calcistico. Sullo sfondo della vigilia di Natale,, storico numero 10 e capitano del Milan – vincitore del Pallone d’Oro nel 1969 –– fuoriclasse del giornalismo italiano, strappato troppo presto alla vita per colpa di un ictus a 42 anni -. Non un’intervista come un’altra, anzi, una completamente fuori dal comune.. Un piccolo pezzo di storia del giornalismo italiano fu scritto quel giorno.. Jannacci diceva: “Nessuno si occupa di quelli che prendono il tram”. Ma sarebbe stato impossibile non occuparsi di Gianni Rivera, precursore, non solo del calcio moderno ma anche del legame tra il pallone ed il mondo tranviario. Un legame più solido di quanto si possa immaginare.– Vi ricordate di? Facciamo un piccolo passo indietro. È il, lo Stadio Meazza ha appena ospitato il– vinto, in quell’occasione, dai rossoneri con il punteggio di 3-1 -.alla sua prima convocazione in Serie A, a causa delle assenze di Tatarusanu, Plizzari e Jungdal. L’estremo difensore della Primavera vive, sino ad ora, la serata più incredibile della sua carriera, assistendo alla magia di San Siro ed i suoi tifosi, festanti per il successo ed il -1 dai rivali nerazzurri. La partita volge al termine e per i protagonisti è tempo di rientrare a casa. Lapo, ancora non maggiorenne, non ha ancora la patente. Ma Milano, un’opportunità per tornare te la offre sempre. E così. Una storia prontamente andata virale. E chissà se quel tram lo guidava un’altra conoscenza del calcio italiano…, esploso nelle primavere di Bari e Roma, prima di esordire incon l’Avellino. Dopo il campionato cadetto con i biancoverdi, tante esperienze in Campania con Juve Stabia e Casertana prima di scendere nel calcio minore con Sarnese, Puteolana, San Marzano, fino allo svincolo ed alla scelta di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.. La sua avventura, in questa nuova professione, è incominciata proprio un anno fa, dove su Instagram annunciava: “Finalmente, il primo giorno”. Il primo di tanti per Simone. Eppure, in giro per l’Europa, oltremare specialmente,. Nel 2016, i due centrocampisti degli Spurs erano stati ripresi in metro dopo la vittoria per 4-1 contro il Sunderland. L’ala offensiva del Crystal Palace si era mostrato come un passeggero perfetto: tuta del club e cuffie per ascoltare la musica. L’esterno del Leicester si era mostrato felice e disponibile con i suoi tifosi. I due casi più eclatanti, però, portano ai nomi di, fotografato - con un cappello da baseball ed una maglietta bianca – non propriamente comodo sulla Northern Line, e di, ai tempi manager del Manchester City, notato da un reporter del quotidiano britannico Sun. L’attuale commissario tecnico dell’Italia si stava dirigendo a Wembley per la semifinale di FA Cup.. Al di là della notorietà e delle rivalità. La metropolitana inglese è stata frequentata da numerose star del calcio mondiale, come se nulla fosse. O meglio, come se fosse un’abitudine, la normalità di tutti i giorni. E quindi, in questa fredda giornata di sciopero di fine autunno, lasciamoci andare.