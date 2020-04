Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato al Corriere della Sera: "Non mi sfugge che siamo la capitale economica del Paese e fino a che non si riapre Milano non ci sarà una vera riapertura del Paese. Per ripartire sono necessarie tre condizioni: la prima è che ci venga comunicato con un certo anticipo, non si possono organizzare i servizi in 48 ore. La seconda è fondamentale: noi facciamo la nostra parte riorganizzando, per esempio, i trasporti e le metropolitane, ma se anche gli altri non fanno la loro parte diventa tutto inutile".



SULLE MISURE - "Stiamo lavorando per mettere in sicurezza il trasporto pubblico. Sul pavimento delle carrozze disegneremo dei cerchi per garantire la distanza. Questo però ridurrà al 30% la capienza nelle ore di punta. E arriviamo al dunque: se il commercio non si mette d'accordo sullo scaglionare gli orari dei negozi, se il ministero non regola gli orari delle lezioni, il sistema non regge".



SULLE SCUOLE - "I ragazzi non possono iniziare tutti alle 8, ma ad esempio dalle 8 alle 10. Bisognerebbe pensare a doppi turni".