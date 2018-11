Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport, in cui ha parlato delle sirene di mercato che lo coinvolgono: "No, è una cosa che non mi riguarda. Il mio unico pensiero è solo la Fiorentina, la squadra con cui ho un contratto ancora molto lungo. Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa e non ci arrendiamo, anche se la corsa per un piazzamento coinvolge diversi club".