Il mondo di Nikola Milenkovic è cambiato radicalmente nell'ultimo anno. Da giovane emergente, riserva della Fiorentina, il serbo è diventato una colonna della squadra viola e della Nazionale. Tante società lo seguono, anche in Italia, e il classe '97, in questo campionato, rientra anche in una curiosa top-ten, oltre a quella dei difensori più futuribili: dopo i 202 cm di Milinkovic-Savic e Thiam, e i 196 di Szczesny e Olsen, il giocatore gigliato è, insieme a Ranocchia, al quinto posto tra i calciatori più alti del campionato. Colonna.