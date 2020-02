A caccia del 10, per la lode, pardon rinnovo, c'è da aspettare. ​Arkadiusz Milik contro il Torino insegue il decimo gol in campionato, per spingere il Napoli verso l'Europa, per provare a ri-superare Dries Mertens, che nelle ultime partite è diventato la prima scelta dell'attacco di Gennaro Gattuso, e soprattutto per festeggiare 26 anni. La festa di compleanno in realtà l'ha già fatta, mercoledì ​insieme ad amici e compagni in un locale del quartiere Chiaia, una scelta figlia del calendario e degli impegni. Una serata di svago, in totale armonia con i compagni, con i quali ha ancora tanti obiettivi da raggiungere.



COME ZIELINSKI - L'Europa, per la prossima stagione, il passaggio ai quarti di Champions, in questa, Gattuso non vuole cali di tensione, c'è ancora tanto da fare. Milik vuole dare il massimo, senza pensare troppo al futuro. Le trattative sul prolungamento si sono arenate, il problema è doppio, ingaggio e clausola, stessa storia del connazionale Zielinski. Se non ci saranno novità sensibili, a giugno, con un solo anno di contratto, si guarderà intorno. Temi che saranno affrontati, ma non ora. Per il compleanno non riceverà il rinnovo con regalo, magari un gol. Un gol da 10.