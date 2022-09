Non è tutta da buttare, questa Juve. In una squadra che sta facendo fatica a ingranare, ci sono due giocatori che brillano in mezzo al campo: Fabio Miretti sta avanzando a gomiti alti tra le difficoltà della squadra, classe 2003 e personalità da vendere.: " Essere qui è un sogno ". E poco gli importa se le cose non stanno andando benissimo, ci sta provando lui a raddrizzarle a suon di gol.- Tre reti in sei partite, la media di un centro ogni due gare e la voglia di chi vuole conquistarsi la conferma sul campo. L'impatto con il nuovo ambiente è stato positivo, all Juve sono tutti contenti di Milik e dopo il prestito di quest'estate si sta già iniziando a pensare di prenderlo a titolo definitivo.. Una cifra non altissima, soprattutto se l'ex Napoli dovesse confermarsi su questi livelli.- Primi: il club francese è semplice spettatore di una scelta che sarà tutta della Juve. Lo sa anche Milik, che vuole conquistare anche i più scettici dimostrando che in questa Juve può diventare decisivo. Dopo aver saltato la gara col Monza per squalifica è pronto a tornare al centro dell'attacco, può giocare da centrale nell'attacco a tre ma anche vicino a Vlahovic. Arek si adatta e prova a trascinare la Juve fuori dal periodo difficile, sul piatto una conferma da conquistarsi.