Tre ko di fila in campionato e la freschissima eliminazione in semifinale diin favore dell'Inter. È un periodo tutt'altro che brillante per la, con i big della rosa che provano a fare quadrato. Tra questi c'è pure Arek, che sui social ha provato a caricare l'ambiente in vista del finale di stagione.ma non è il momento di mollare, ci sono ancora degli obiettivi importanti da raggiungere - ha scritto il polacco sui social -.Certo, serviranno pure i gol dell'ex Napoli, rientrato nel mese di aprile dopo un infortunio: l'ultima rete della punta risale a(3-3 il finale) dello scorso 22 gennaio.