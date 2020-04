Il polacco quasi quattro anni fa prese il posto di Gonzalo Higuain nel parco attaccanti di Maurizio Sarri. Non sono state stagioni semplici quelle vissute a Napoli, fatte di molteplici alti e bassi., con quella doppia rottura del legamento crociato ad ostacolarne il percorso. Nonostante tutto Milik resta un giocatore molto ambito a livello internazionale, con alcuni grandi club pronti a fiondarsi sul polacco. Il Napoli cerca di trattenerlo, è chiaro, anche se dalla sua non ha certamente il tempo.- Ancoraper l'ex Ajax. De Laurentiis vorrebbe trattenerlo ancora in azzurro tanto da offrirgli quasi il doppio dell'ingaggio attuale. Da 2 milioni e mezzo passerebbe infatti aTentativo di rinnovo da parte del Napoli, quindi, anche se dall'altro lato al momento non c'è stato ancora nessun segnale positivo. Inizialmente il problema riguardava la presenza diCon il belga, infatti,Il tecnico del Napoli lo ritiene un elemento importante, mavuole di più,. L'obiettivo infatti sono i prossimi Europei e vuole arrivare a conquistarseli da protagonista.. Venderlo ad una cifra inferiore non rispecchierebbe affatto i piani imprenditoriali del presidente del Napoli.eppure c'è il grosso rischio di perderlo a parametro zero. Proprio per questo non sarà semplice venderlo alle cifre richieste dal Napoli.- EppureParatici ha intenzione accontentare il tecnico della Juventus ed è pronto unper il giocatore del Napoli. Ancora da intavolare una trattativa, spuntano le primeche potrebbero far vacillare il Napoli. Si tratta di(attualmente in prestito al Genoa),(rappresenterebbe la quinta scelta per Sarri in difesa) e(che non è mai riuscito ad esplodere del tutto a Torino).- Superò non ha messo gli occhi solo la Juventus. C'è l'interesse delin Italia, ancora incerto riguardo la presenza di Ibrahimovic. Ma la destinazione Premier League potrebbe tentare il polacco, conche potrebbero presto farsi avanti per presentare la prima offerta a De Laurentiis. Nel frattempoagente del giocatore, tenta diRacconta infatti di una trattativa ancora in piedi per ilChe si tratti di una strategia? Solo il tempo potrà dircelo.