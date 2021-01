Solo per dirvi grazie...



Ciao Napoli pic.twitter.com/b5PflJtCTr — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) January 22, 2021

Dopo l'ufficialità del passaggio al Marsiglia,ha dedicato un lungo video ai tifosi del Napoli: "Sono arrivato a Napoli nell'estate del 2016, più di quattro anni fa.. Ci sono state volte in cui ho pianto in questi splendidi anni: di dolore, quando mi sono infortunato; di tristezza, quando siamo andati così vicini allo scudetto al secondo anno; di gioia, dopo il rigore segnato in finale di Coppa Italia. Ma per il tutto il tempo, anche durante i momenti difficili, c'è stata una certezza: il colore e l'affetto del popolo napoletano.. Da lontano e da vicino non mancherà mai il rispetto per questi colori e questa città. Vado via come sono arrivato, con il sorriso, perché so ciò che ho dato e ciò che la città mi ha dato. Un abbraccio a tutti voi".